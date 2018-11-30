Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова напомнила Вашингтону, кто завел в тупик отношения РФ и США

149
0 Оставить комментарий

Захарова напомнила Вашингтону, кто завел в тупик отношения РФ и США

Москва, 30 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Вашингтона, как неоднократно подчеркивала российская сторона, пора выводить из тупика. Дипломат напомнила, что из-за внутриполитической схватки, продолжающейся в США, Вашингтон испортил отношения со многими странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы давно говорили,  что их [отношения РФ и США] пора выводить из тупика. Речь идет о жесткой внутриполитической схватке [за океаном], результатом которой является осложнение отношений США с другими странами», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что США, которые проигнорировали встречу по Сирии в Астане, в очередной раз показали, что имеют «собственные виды на САР». Захарова констатировала, что урегулирование конфликта на территории ближневосточного государства Вашингтон не интересует.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.