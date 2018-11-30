Последствия пожара на складе завода «СтройМаш» в Липецкой области попали на видео

Лебедянь, 30 ноября. Склад готовой продукции завода «СтройМаш», который расположен в городе Лебедянь Липецкой области, сгорел минувшей ночью. Последствия пожара попали на видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Минувшей ночью на территории склада, расположенного на улице Шахрая, произошло возгорание. Пламя распространилось на площади тысячи квадратных метров, в результате чего здание полностью сгорело.

На кадрах видеозаписи заметны последствия произошедшего пожара — город накрывает клубами пара и дыма.

Ранее утром источник ФАН сообщил о крупном пожаре в торговом центре «Светофор» в Томске. По сведениям очевидцев, загорелось одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа на площади тысячи квадратных метров.