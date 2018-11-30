Захарова о «кульбитах» политики Киева: Говорить о зеркальности просто страшно

Москва, 30 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос Федерального агентства новостей о зеркальном ответе Москвы на запрет въезда на Украину россиянам мужского пола.

Корреспондент Федерального агентства новостей попросил Захарову прокомментировать заявление главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала о том, что Киев запретил въезд на территорию Украины мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Представителя МИД попросили ответить, будет ли со стороны Москвы зеркальный ответ.

«Что касается Украины, что касается того режима, который стоит у рычагов правления, — говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-то попробует повторить [политику Киева] зеркально, то это приведет к коллапсу. Кульбиты (переворот через голову с опорой на руки в акробатике. — Прим. ФАН), которые мы видим на Украине, [демонстрируют] полную дисфункцию государства как образования, следствие диких телодвижений».

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему Россия не будет отвечать зеркальными мерами на действия Киева. Он отметил, что этими шагами в политике украинские власти пытаются провоцировать российскую сторону на зеркальные меры. Однако аналогичный ответ со стороны Москвы станет «сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России». Российский сенатор констатировал, что Киев не дождется этого.

Напомним, украинские суда 25 ноября совершили провокацию в Керченском проливе и были задержаны за нарушение российской границы. Президент Украины Петр Порошенко расценил это как якобы «агрессию» со стороны Москвы и ввел на Украине военное положение.