Косачев объяснил, как Трамп признал Крым российским, обосновывая отказ от встречи с Путиным

Москва, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп признал Крым российским, когда обосновывал отказ от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, американский президент написал на своей странице в Twitter «очень важное заявление». Так, Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным, поскольку «корабли и моряки не были возвращены на Украину из России».

Косачев напомнил, что украинские корабли находятся в Керчи, который США и Украина считают украинским, однако заявление Трампа является тревожным сигналом для Киева.

«Заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину, - ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским!» — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с российским президентом во время саммита G20 из-за провокации Украины в Керченском проливе.

Ранее, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России в Черном море. Они были задержаны российским пограничниками. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения российской границы, украинские моряки были арестованы.