Жалко и украинцев, и страну эту замечательную: участника «Квартета И» огорчил запрет въезда на Украину

Украина ввела ограничения на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. «На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации», — написал украинский президент Петр Порошенко в Twitter. Он выразил опасение, что Москва может сформировать на Украине «отряды частных армий».

Решение Киева, среди прочего, ударило по тем, кто периодически ездит на гастроли по Украине, — певцам и артистам. Среди них — представители московского театра «Квартет И». Двое из них родились в Одессе, причем у Ростислава Хаита — украинское гражданство, а у Леонида Бараца — российский паспорт. Двое других, Камиль Ларин и Александр Демидов, являются гражданами РФ, и у них — тот самый «запретный» возраст. Получается, что трое из этой четверки теперь — невъездные.

52-летний Камиль Ларин признался Федеральному агентству новостей, что он и коллеги-друзья буквально вчера собирались на гастроли на Украину.

«Жалко, жалко, — посетовал он. — Ну, как теперь ехать, если запрет?.. Денег и так нету, и заработки сейчас — как бы не совсем... А тут еще и политические такие настроения. Ну, что делать, когда дураки у власти?»

По словам уроженца Волгограда, ему жалко «и украинцев, и страну эту замечательную».

«Уж с кем, с кем, а с Украиной я не думал, что у нас будут такие отношения, — пояснил Ларин. — Сидит ребенок, придумывает себе какие-то новые игры, потом этот ребенок вырастает и становится так вот неожиданно главой государства...»

На уточнение корреспондента ФАН, о каком именно главе государства идет речь, участник «Квартета И» дал однозначный ответ: о Петре Порошенко.

Выразил Ларин сомнения и насчет Хаита с Барацем, предположив, что на Украину могут не пустить теперь и их.

«А ведь у них там родители, родственники, — рассказал собеседник ФАН. — А если Славу и Леонида пустят, то без нас же они не поедут. Вот, у нас планируется в декабре спектакль массовый «В Бореньке чего-то нет». [Но после запрета Порошенко] не поедет добрая часть [театральной труппы]».

Получается, что на Украину вообще никто из них не поедет, подытожил участник «Квартета И».

В связи с решением Петра Порошенко на контрольно-пропускных пунктах Украины были усилены меры по пограничному контролю. Накануне Украина ввела запрет на посещение Крыма для иностранцев на время военного положения. Последнее было введено в нескольких областях Украины в ответ на задержание у берегов Крыма трех судов ВМСУ силами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Два украинских катера и один буксир на протяжении нескольких часов совершали провокационные действия в территориальных водах РФ, отказываясь подчиняться законным требованиям российских пограничников.

В результате украинской провокации против вымпелов ВМСУ была применена сила. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».