Зурабишвили пообещала максимально приблизить Грузию к Евросоюзу

Тбилиси, 30 ноября. Интеграция в Евросоюз является одним из важнейших приоритетов для Грузии, заявила Саломе Зурабишвили, избранная новым президентом страны.

Зурабишвили отметила, что была выбрана на пост главы государства жителями страны, для которой важно возвращение в европейскую семью и европейская интеграция.

«В период пребывания на посту я использую весь свой опыт для того, чтобы Грузия максимально приблизилась к Евросоюзу, либо стала членом ЕС», — сказала она в интервью телеканалу Euronews.

Независимый кандидат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав после подсчета 100% бюллетеней 59,52% голосов избирателей, пишет Infox.ru. По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали более 1,1 миллиона человек, а явка на президентские выборы составила 56,23%.

По мнению политолога Игоря Гвритишвили, новый президент Грузии должна стать связующим звеном с западными странами с учетом того, что страна твердо ориентирована на такие отношения. В свою очередь, политолог Владимир Хомерики выразил мнение, что между Тбилиси и Москвой теперь может начаться выстраивание диалога.