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Сирия новости 30 ноября 12.30: системы ПВО САР перехватили ракеты Израиля, командир SDF убит взрывом в Хасаке

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Сирия, 30 ноября. Сирийские комплексы ПВО перехватили ракеты Израиля в провинции Дамаск. Полевой командир SDF**** был убит при взрыве в Хасаке. САА направила подкрепление в район демилитаризованной зоны на север Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: провели разведывательные полеты у границы между Идлибом и Латакией.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перехватили ракеты Израиля в Дамаске при помощи систем ПВО; подверглись обстрелам боевиков в Алеппо; направили подкрепление на север Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: готовит новую провокацию с применением химоружия в демилитаризованной зоне на северо-западе САР.

Курды: лишились высокопоставленного полевого командира в результате взрыва в северной части Хасаки.

ВС Израиля: попытались атаковать позиции союзных САА иранских сил в провинции Дамаск.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Стало известно о том, что накануне ночью Израиль предпринял попытку атаки в провинции Дамаск. По информации агентства новостей Al Arabiya, израильские ракеты были выпущены по зонам дислокации военных объектов и научно-исследовательских центров, подконтрольных проасадовским иранским отрядам. Согласно данным агентства новостей SANA News, сирийские системы ПВО перехватили несколько снарядов недалеко от населенных пунктов Аль-Кисва и Канакир в юго-западной части региона. Известно, что военнослужащие правительственных сил задействовали российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», в результате чего израильской авиации не удалось поразить ни одной из намеченных целей. Многие местные источники, в том числе Twitter-канал (Ibra_Joudeh), опубликовали видеозаписи, на которых была запечатлена атака. На данный момент пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) никак не прокомментировала случившееся, заявив лишь о том, что на оккупированной территории Голанских высот было зафиксировано падение сирийской ракеты.

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что российские самолеты продолжают проводить разведывательные полеты на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР). Ил-20 ВКС России были замечены недалеко от границы между провинциями Латакия и Идлиб. Отмечается, что целью боевых вылетов является сбор информации о местонахождении военных баз, постов и укреплений джихадистов. Напомним, несмотря на то, правительственные силы не раз пытались уладить разногласия с лидерами исламистских формирований мирным путем, боевики продолжают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА) на вооруженный конфликт.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Исламисты незаконных вооруженных группировок не прекращают обстреливать жилые районы города Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoGlory), несколько мин, выпущенных боевиками, упали в квартале Аль-Джадида. Никакой информации о возможных погибших или раненых среди мирного населения пока не поступало. Повторившийся обстрел джихадистами административного центра региона вынудил Сирийскую арабскую армию (САА) приступить к ответным боевым действиям. Артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по военным объектам радикалов недалеко от населенного пункта Хайян к северу от Алеппо, сообщает интернет-портал Step News Agency.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о том, что была получена информация о планировании новой провокации с применением химического оружия боевиками вооруженной оппозиции. Отмечается, что подготовку к налету осуществляют джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Представители ЦПВС сообщают, что порядка 60 емкостей с отравляющими веществами были доставлены из района города Джиср Аш-Шугур, расположенного на юге Идлиба, в демилитаризованную зону на севере Хамы. При этом поступают данные о том, что помощь исламистам оказывают арабоговорящие специалисты одной из европейских стран. По предварительным сведениям, целью боевиков станет город Мхарде с преимущественно христианским населением, который на протяжении последних нескольких дней регулярно подвергался обстрелам радикалов. По некоторым данным, атака также может состояться в районе гуманитарного коридора у Абу-Духура в Идлибе.

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) передислоцировала дополнительные части к буферной зоне, дабы отреагировать на продолжающиеся нападения и удары джихадистов. Новостной портал Al Masdar News передает, что к линии соприкосновения сил сторон были направлены подразделения 5-го штурмового корпуса, ранее принимавшие участие в зачистке территории на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь понесли потери в результате деятельности неизвестных радикалов в провинции Хасака. Как передает в сети Twitter военный источник (AbbdullahAlAhm), в результате взрыва, прогремевшего у военного штаба курдской группировки в городе Рас Аль-Айн, был убит один из высокопоставленных полевых командиров SDF по прозвищу Сардар Кобани. Напомним, данный населенный пункт находится в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Это побуждает местных активистов склоняться к тому, что к организации взрыва причастны сотрудники разведки ВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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