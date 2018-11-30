Сирия, 30 ноября. Сирийские комплексы ПВО перехватили ракеты Израиля в провинции Дамаск. Полевой командир SDF**** был убит при взрыве в Хасаке. САА направила подкрепление в район демилитаризованной зоны на север Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты у границы между Идлибом и Латакией.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перехватили ракеты Израиля в Дамаске при помощи систем ПВО; подверглись обстрелам боевиков в Алеппо; направили подкрепление на север Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: готовит новую провокацию с применением химоружия в демилитаризованной зоне на северо-западе САР.

Курды: лишились высокопоставленного полевого командира в результате взрыва в северной части Хасаки.

ВС Израиля: попытались атаковать позиции союзных САА иранских сил в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что накануне ночью Израиль предпринял попытку атаки в провинции Дамаск. По информации агентства новостей Al Arabiya, израильские ракеты были выпущены по зонам дислокации военных объектов и научно-исследовательских центров, подконтрольных проасадовским иранским отрядам. Согласно данным агентства новостей SANA News, сирийские системы ПВО перехватили несколько снарядов недалеко от населенных пунктов Аль-Кисва и Канакир в юго-западной части региона. Известно, что военнослужащие правительственных сил задействовали российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», в результате чего израильской авиации не удалось поразить ни одной из намеченных целей. Многие местные источники, в том числе Twitter-канал (Ibra_Joudeh), опубликовали видеозаписи, на которых была запечатлена атака. На данный момент пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) никак не прокомментировала случившееся, заявив лишь о том, что на оккупированной территории Голанских высот было зафиксировано падение сирийской ракеты.

Провинция Латакия

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что российские самолеты продолжают проводить разведывательные полеты на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР). Ил-20 ВКС России были замечены недалеко от границы между провинциями Латакия и Идлиб. Отмечается, что целью боевых вылетов является сбор информации о местонахождении военных баз, постов и укреплений джихадистов. Напомним, несмотря на то, правительственные силы не раз пытались уладить разногласия с лидерами исламистских формирований мирным путем, боевики продолжают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА) на вооруженный конфликт.

Провинция Алеппо

Исламисты незаконных вооруженных группировок не прекращают обстреливать жилые районы города Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoGlory), несколько мин, выпущенных боевиками, упали в квартале Аль-Джадида. Никакой информации о возможных погибших или раненых среди мирного населения пока не поступало. Повторившийся обстрел джихадистами административного центра региона вынудил Сирийскую арабскую армию (САА) приступить к ответным боевым действиям. Артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по военным объектам радикалов недалеко от населенного пункта Хайян к северу от Алеппо, сообщает интернет-портал Step News Agency.

Провинция Хама

Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о том, что была получена информация о планировании новой провокации с применением химического оружия боевиками вооруженной оппозиции. Отмечается, что подготовку к налету осуществляют джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Представители ЦПВС сообщают, что порядка 60 емкостей с отравляющими веществами были доставлены из района города Джиср Аш-Шугур, расположенного на юге Идлиба, в демилитаризованную зону на севере Хамы. При этом поступают данные о том, что помощь исламистам оказывают арабоговорящие специалисты одной из европейских стран. По предварительным сведениям, целью боевиков станет город Мхарде с преимущественно христианским населением, который на протяжении последних нескольких дней регулярно подвергался обстрелам радикалов. По некоторым данным, атака также может состояться в районе гуманитарного коридора у Абу-Духура в Идлибе.

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) передислоцировала дополнительные части к буферной зоне, дабы отреагировать на продолжающиеся нападения и удары джихадистов. Новостной портал Al Masdar News передает, что к линии соприкосновения сил сторон были направлены подразделения 5-го штурмового корпуса, ранее принимавшие участие в зачистке территории на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь понесли потери в результате деятельности неизвестных радикалов в провинции Хасака. Как передает в сети Twitter военный источник (AbbdullahAlAhm), в результате взрыва, прогремевшего у военного штаба курдской группировки в городе Рас Аль-Айн, был убит один из высокопоставленных полевых командиров SDF по прозвищу Сардар Кобани. Напомним, данный населенный пункт находится в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Это побуждает местных активистов склоняться к тому, что к организации взрыва причастны сотрудники разведки ВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)