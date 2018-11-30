Играйте в го: замглавы МЭР дал совет бизнесменам на China Business Forum

Заместитель министра экономического развития Сергей Горьков выступил на открытии предпринимательского форума China Business Forum, который проходит 30 ноября и 1 декабря на площадке Crocus Expo в Москве. Сергей Горьков попросил разрешения выступать на панельной дискуссии стоя, несмотря на подготовленные для спикеров кресла.

«Если я буду сидеть, я просто могу уснуть — я только в 5 утра сегодня прилетел из Пекина, там вчера проходил Российско-китайский энергетический форум. Прямо из Пекина в Москву я передаю вам эту эстафету сотрудничества», — объявил замминистра.

Горьков рассказал, что сегодня Россия является крупнейшим экспортером нефти в Китай и в ближайшее время станет лидером и в экспорте газа. Чиновник также отметил, что серьезно увеличился объем экспорта продукции сельского хозяйства. Горьков заявил, что в ближайшее время будет расти рынок услуг, продовольствия и продуктов хай-тек индустрии. Замминистра в своем выступлении также посоветовал участникам форума древнекитайскую игру го.

«Этой игре тысячи лет и она очень хорошо помогает понять философию китайского мышления, заставляет мыслить мультимодально. В эту игру в Китае играет 50 миллионов человек, в нее играет китайский премьер-министр, в нее играю я, и вам я очень советую ее освоить», — сказал Сергей Горьков.

На открытии форума также выступил также временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Российской Федерации Фань Сяньжун. Он отметил, что в то время как Запад постоянно пытается навязать свои условия, сотрудничество России и Китая приобретает особое значение.

«Поверьте, каждый результат вашего диалога — это вклад в то великое дело, которое называется военно-стратегическим партнерством России и Китая. История наших отношений еще не знала такого объема и такой глубины. Лидеры наших стран Владимир Путин и Си Цзиньпин еще никогда не были так близки. Считаю, что в современном мире Китай и Россия найдут друг в друге самое большое взаимопонимание, поддержку и тепло», — заявил Фань Сяньжун.

Представитель посла Китая в России также рассказал об интересе китайцев к товарам из России, закончив свою речь словами «поезжайте и зарабатывайте».

По словам Сергея Горькова, Китай для России является партнером номер один во внешней торговле начиная с 2015 года. China Business Forum собрал около 3000 участников. За два дня его работы перед гостями также выступят председатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, глава Политического консультативного совета провинции Хейлунцзян Хуан Цзяньшэн, директор по развитию бизнеса, лидер проекта «Маркетплейс» в компании Ozon Константин Носов, основатель ТМ «Довгань» Олег Довгань и другие спикеры.