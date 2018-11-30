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Почти половина жителей России негативно относится к Трампу — опрос

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Почти половина жителей России негативно относится к Трампу — опрос

Москва, 30 ноября. Почти половина россиян негативно относится к президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

При этом, согласно исследованию, за последние полтора года число жителей России, которые придерживаются такого мнения о Трампе, увеличилось в два раза. В настоящее время о негативном отношении к американскому лидеру заявляют 46% респондентов, в июне прошлого года так Трампа оценивали 25% россиян.

О положительном отношении к президенту США рассказали 13% участников опроса, 41% затруднились ответить. При этом у 18% россиян мнение о Трампе за последние шесть месяцев изменилось в негативную сторону, 71% респондентов утверждают, что они свое мнение не поменяли.

Социологи Фонда «Общественное мнение» опросили 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Опрос проводился с 24 по 25 ноября.

Автор: Василий Котов
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