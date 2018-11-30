Общественный совет Ростуризма поддержал созданный туристический бренд России
Москва, 30 ноября. Общественный совет Ростуризма утвердил финальный вариант туристического бренда России.
По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, создание туристического бренда России шло несколько лет. Сначала в Ростуризме провели открытый конкурс среди граждан по разработке бренда, однако затем поняли, что необходимо обратиться к профессионалам.
«Обратились в Ассоциацию брендинговых компаний России. Они живо откликнулись на наше предложение», — подчеркнул Сафонов.
По словам главы Ассоциации брендинговых компаний Алексея Андреева, было разработано 30 вариантов, из которых выбрали 10 финалистов. Работы были выставлены на сайте проекта, где в течение трех месяцев было организовано открытое голосование.
«Три финальных предложения легли на стол жюри», — подчеркнул Андреев.
Победителем стала концепция знака, созданного в стиле супрематизма, а также девиз «Россия — целый мир».
«Эксплуатация дизайна бренда будет возможна везде и в разных формах. Мы верим в будущее этого бренда. Результатами мы удовлетворены», — подчеркнул Андреев.
Отметим, что после регистрации знака Ростуризмом, будет продуман формат и правила его использования.