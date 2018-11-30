Где Скрипали?: Захарова отреагировала на демонизирующее РФ расследование британских СМИ

Москва, 30 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на демонстрацию в Великобритании фильма-расследования «Би-би-си» о «деле Скрипалей». Захарова отметила, что британские журналисты, демонизирующие Россию, даже не дают ответа на вопрос о местонахождении Скрипалей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Накал страстей, вроде бы, только начал спадать, но, как вы все видели, снова все началось. 22 ноября был выдан в прайм-тайм «Би-би-си» BBC. В картине выявляются несостыковки и противоречия официальной версии [Лондона]. МИД РФ показан как цитадель зла. В центре сюжета сержант Ник Бейли, который якобы получил отравление нервно-паралитическим газом. Однако главный вопрос остался открытым. Где Скрипали?» — сказала Захарова.

Напомним, расследование инцидента в Солсбери продолжается уже более полугода. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей российские спецслужбы. Москва неоднократно опровергала все обвинения.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания называет «подозреваемыми» в покушении на экс-сотрудника ГРУ, ранее рассказали, что посещали Солсбери в день отравления Скрипаля, так как хотели увидеть знаменитый готический собор.