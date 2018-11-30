Подражать Порошенко не станем: в Совфеде прокомментировали запрет на въезд на Украину мужчинам из РФ

Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, являющихся гражданами РФ. Об этом решении сообщил руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск граждан РФ — лиц мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет», — заявил он на совещании с украинским президентом Петром Порошенко.

В Совете Федерации назвали недружественный шаг Киева очередной попыткой действующей власти сохранить свои посты. Как подчеркнул зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью Федеральному агентству новостей, никаких объективных причин, чтобы запрещать россиянам въезд на Украину, кроме как неуверенности в предвыборной гонке, у Порошенко нет.

«Мне удивительно здесь только одно — украинские власти на словах с нами четыре года воюют, а такого рода меры вводят в первый раз. Это как-то нелогично, если принимать за чистую монету всех их объяснения. А так — это очередные телодвижения господина Порошенко и членов его команды для того, чтобы ему самому усидеть в президентском кресле. Никаких других причин запрещать въезд не существует. Все в действиях украинских властей рассчитано на шоу-эффект», — уверен сенатор.

По словам Климова, тот факт, что решение закрыть доступ на Украину для российских мужчин связано лишь с предстоящими выборами, очевиден всем.

«Это исключительно пиар-ход в рамках предвыборной кампании Петра Порошенко. Это всем очевидные причины, и подыгрывать Порошенко смысла не имеет. Понятное дело, что забывать о выходках Киева не стоит, но нужно понимать, что украинский президент в данном случае сам себе вредит», — добавил собеседник ФАН.

На вопрос о том, должна ли Россия ответить на эти действия Киева, Климов заявил, что это «не имеет никакого смысла». К тому же Москва не допустит того, чтобы украинцы, находящиеся в России, пострадали из-за провокаций Петра Порошенко.

«Россия же не считает, что воюет с Украиной, у нас безвизовый режим с ними. Я думаю, что если нечто подобное с нашей стороны произойдет, то многие украинцы, которые живут и работают в России, приезжают к своим родственникам, будут от этого страдать. А почему они должны страдать из-за Порошенко? Если мы примем ответные меры, то немало граждан Украины обидятся на нас и подольют масла в огонь, который пытаются разжечь русофобы. Это совершенно ненужная затея — подражать Киеву не стоит», — заявил он.

Сенатор обратил внимание то, что у действующего президента Украины мало шансов на переизбрание, поэтому стоит подождать, когда в Киеве появится новое адекватное руководство.

«Стоит дождаться того часа, когда украинский народ найдет в себе силы избрать достойных руководителей, а не тех, кто живет с оглядкой не на Киев, а на другие столицы — Лондон, Вашингтон и Брюссель. Март пройдет быстро», — подытожил Андрей Климов.

Напомним, выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. На данный момент президент Порошенко, по данным опросов, сильно проигрывает в популярности ближайшим конкурентом.