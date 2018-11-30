В МИД РФ заявили об опасениях из-за возможного разрастания гражданского конфликта на Украине

Москва, 30 ноября. Российская сторона опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины из-за введения военного положения. Об этом сообщила в пятницу на традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что из-за введения военного положения в соседней стране киевские силовики наделяются дополнительными правами и полномочиями — вплоть до применения силы без суда и следствия.