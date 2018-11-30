Дед Мороз не будет дарить оружие, но исполнит добрые желания

Москва, 30 ноября. Дед Мороз не будет дарить оружие — даже игрушечное или спортивное — и сконцентрируется на исполнении добрых желаний. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Дед Мороз также отметил, что для того, чтобы желание сбылось, необходимо действительно мечтать о его исполнении.

«Если вы что-то еще хотите и это что-то доброе, то я обязательно помогу этому осуществиться с моей волшебной власти», — сказал Дед Мороз.

Он добавил, что создать волшебство под силу каждому человеку: для этого достаточно улыбнуться грустному человеку. Дед Мороз также добавил, что настоящее счастье — это когда человек ощущает собственную нужность.

«Вот если кто-то вас понимает полностью, вот тогда вы счастливы. Я мечтаю, чтобы вы все научились понимать друг друга», — сказал дед Мороз.

Волшебник добавил, что не считает себя абсолютно счастливым человеком.