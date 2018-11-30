Москва, 30 ноября. США мало интересует мирное политическое урегулирование вооруженного конфликта в Сирии. Об этом свидетельствует очередной раунд переговоров по САР, который накануне завершился в Астане, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что Вашингтон не направил своего представителя на переговоры, хотя является наблюдателем в астанинском формате.

«Судя по всему, у американских партнеров имеются собственные виды на Сирию, их мало интересуют усилия, направленные на мирное политическое урегулирование в этом государстве», — подчеркнула дипломат.

Очередной раунд сирийских переговоров в Астане проходил 28 и 29 ноября. В нем приняли участие страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, правительственная делегация Сирии и делегация сирийской оппозиции, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Сейчас наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.

США и силы возглавляемой ими международной коалиции, как не раз обращал внимание Дамаск, находятся на территории Сирии незаконно. Кроме того, американскую сторону неоднократно уличали в поддержке экстремистов в Сирии. Так, ранее постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США потворствуют химическому терроризму в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.