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Крымский омбудсмен заявила, что украинских моряков вывезли из СИЗО Симферополя

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Крымский омбудсмен заявила, что украинских моряков вывезли из СИЗО Симферополя

Симферополь, 30 ноября. Весь состав экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных после инцидента в Керченском проливе, за незаконное пересечение государственной границы России, перевели из СИЗО Крыма в другое место содержания под стражей. Об этом рассказала крымский омбудсмен Людмила Лубина.

25 ноября Украина попыталась совершить акт провокации, нарушив государственные границы России. Три корабля армии Украины пересекли границы России в Азовском море и не реагировали на законные требования пограничников остановиться. Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже Украины ввела в некоторых регионах военное положение.

Как пишет РИА Новости, Лубина уточнила, что ни одного из арестованных украинских военнослужащих в СИЗО Симферополя нет. Кроме того, она добавила, что стоит вопрос о переводе всех военнослужащих в Москву. Для расследования дела создана «группа следователей на самом высоком уровне».

Крымский омбудсмен заявила, что украинских моряков вывезли из СИЗО Симферополя

Автор: Алия Садыкова
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