Брюссель, 30 ноября. Европейский союз может ужесточить антироссийские санкции из-за состоявшихся ранее выборов глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР.

В рабочих документах ЕС, опубликованных в базе данных евроинститутов, причиной для возможного расширения органичительных мер называется «подрыв суверенитета Украины».

Рабочая группа Совета Европы рассмотрит сценарии ужесточения антироссийских санкций на заседании в пятницу. Напомним, страны Запада начали вводить санкции против РФ в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ, а также в связи с конфликтом в Донбассе, стороной которого Россия не является.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что санкции закалили Россию, в Минфине РФ, в частности, ранее сообщили, что ограничительные меры ускорили процесс дедолларизации российской экономики.

Выборы глав и депутатов в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись 11 ноября.