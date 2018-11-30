Киев не дождется: Клинцевич объяснил, почему РФ не запретит въезд мужчинам с Украины

Москва, 30 ноября. Украинские власти запретили въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему Россия не будет отвечать зеркальными мерами.

Сенатор прокомментировал заявление главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала, по словам которого, въезд на Украину для мужчин от 16 до 60 лет с гражданством РФ теперь закрыт. Клинцевич отметил, что украинские власти откровенно идет на разрыв отношений с Россией. Он подчеркнул, что этими шагами Киев провоцирует Москву на зеркальный ответ, который «станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России».

«Такого ответа от нашей страны Киев не дождется, — констатировал Клинцевич. — Мы принципиально разделяем украинскую власть и украинский народ, который не должен страдать от безумных действий этой власти».

Как сообщал ранее источник ФАН в пограничной службе России, накануне иностранцев перестали пропускать в Крым через украинские КПП. При этом границы Украины с другими регионами РФ остались открытыми. Работа КПП в Крыму со стороны России никак не менялась.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации. Российская сторона требовала от кораблей ВМСУ незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны.

Президент Украины Петр Порошенко расценил это как якобы «агрессию» со стороны Москвы и ввел на Украине военное положение.

Ранее замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука потребовал от украинцев прекратить панику из-за введения военного положения. По его словам политики массово снимают деньги в банкоматах, а простые граждане раскупают колбасу, соль и масло в универмагах.