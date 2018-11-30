Россия поднимет вопрос о продвижении НАТО к границам РФ на совете министров ОБСЕ

Москва 30 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в совете министров ОБСЕ. Москва надеется, что дискуссия позволит нарастить совместные усилия государств в борьбе с транснациональными угрозами. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Ожидаем, что дискуссия будет способствовать наращиванию усилий в борьбе с транснациональными угрозами», — сказала она.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Захарова подчеркнула, что на совете Россия поднимет вопросы продвижения НАТО к российским границам, рост активности радикальных движений и притеснение русского языка на Украине и в прибалтийских странах.

Европейские страны регулярно заявляют о якобы существующей необходимости укреплять силы НАТО в регионе. Так, в ноябре о намерении усилить присутствие на «восточном фланге» альянса в 2019 году заявила Бельгия. С 2016 года многонациональные батальоны НАТО размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

При этом в качестве аргумента подобного укрепления обычно приводится некая «угроза» со стороны РФ. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что голословные обвинения в адрес Москвы выдвигаются для того, чтобы оправдать размещение военной техники альянса у российских границ.