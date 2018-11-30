Ответ на активность Украины: систему ПВО в Крыму усилили дивизионом «Панцирь-С»

В Крыму разместили дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», тем самым усилив систему ПВО Южного военного округа, об этом сообщили в пресс-службе региона. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа», — уточняется в сообщении.

Перед этим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК.

Ответ на активность Украины

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что после провокации Украины в районе Крымского моста понятно, что и в будущем безопасность полуострова будет под угрозой враждебных действий Киева. Так как контроль Запада над украинскими процессами хорошо обеспечен, смена курса страны в ближайшее время невозможна, поэтому можно спрогнозировать повторение подобных провокаций.

«Создание комплексной системы ПВО в Крыму — важная часть мероприятий по нейтрализации возможных враждебных действий в воздухе. Из опыта сирийской кампании становится понятно, что важное значение приобрела защита от различного рода малых беспилотных летательных аппаратов, которые могут сейчас выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. При этом их подготовка не представляла сложности даже для различных террористических групп, хоть и с иностранной поддержкой, что возможно и в украинских условиях», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, уверен военный эксперт, размещение в Крыму системы «Панцирь-С», зарекомендовавшей себя при защите базы в Хмеймиме с лучшей стороны, выглядит «естественным ответом на активность Украины».

«Уже сейчас западные аналитики говорят о создании Россией в Черном море района воспрещения доступа или блокирования зоны [в терминологии НАТО — A2/AD], в которой иностранные войска не могут находиться и передвигаться без риска нанесения им неприемлемого ущерба. Система «Панцирь-С» является важным элементом этой системы, способным обеспечить защиту и ее элементов, и жителей полуострова», — заключил Сергей Простаков.

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что последние события подтвердили, что единственный шанс Порошенко остаться у власти — установить в стране атмосферу антироссийской истерии, постоянного нагнетания милитаристских настроений. И с большой долей вероятности можно утверждать, что попытка прохода кораблей в Мариуполь — далеко не последняя провокация.

«Скорее всего, режим военного положения понадобится продлить, а для этого требуется гораздо более серьезный повод. То, что Порошенко готов заплатить любую цену за собственное переизбрание, очевидно. В последнее время боевая авиация Украины, нарушая минские договоренности, все чаще появляется в зоне конфликта в Донбассе. Ясно, что нельзя исключать ее появления и в воздушном пространстве над Крымом. Несмотря на то, что ВВС Украины насчитывают несколько десятков немодернизированных советских самолетов, они все еще могут представлять определенную угрозу», — заключил политолог.

Накануне на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.