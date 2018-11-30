«Путин не допустит войны»: в Ереване заявили, что США планируют создать «управляемый хаос» в Арцахе

США активно действуют на Южном Кавказе, в том числе в Армении. Об этом в ходе своего выступления в Лазаревском клубе, заседания которого проходят 30 ноября и 1 декабря, заявил депутат Национального собрания республики Армения Арташес Гегамян.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он категорически отверг заявления другого докладчика, который утверждал, что у США якобы нет интересов на Южном Кавказе. По словам Гегамяна, через многочисленные фонды, НКО и т. д., в том числе фонд Сороса, наращивается поступление средств в Армению «на углубление демократии и гражданского общества».

«И поэтому сегодня мы имеем то, что мы имеем! — объявил депутат. — В мае рассматривался вопрос о выделении американцами 100 млн долларов помощи для поддержки нового руководства Армении».

По мнению докладчика, США и их стратегический партнер Израиль планируют добиться того, что зона безопасности Арцаха будет ввергнута в состояние «управляемого хаоса», который будет контролироваться извне.

«В любой момент может начаться военная операция Баку против Армении и Арцаха!» — предупредил Гегамян.

Армянский политик отметил, что политика США и Израиля в регионе в том числе нацелена на «усыпление бдительности» не только Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), но и России. По его словам, новая война коснется и народа Азербайджана, потери которого превысили во время последней провокации потери защитников Арцаха.

«Мы верим в политическую волю президента России Владимира Путина, которого очень здесь уважаем. Мы верим, что он не допустит такой войны, в том числе потому, что она неизбежно обернется войной на российском Северном Кавказе», — подытожил Гегамян.

В первом, учредительном заседании Лазаревского клуба в Ереване принимают участие представили Армении и России. Кроме того, к участию в дискуссии приглашено новое армянское руководство, а также лидеры Арцаха.