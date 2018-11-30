Украина должна арестовывать суда из РФ после инцидента в Керченском проливе — Гройсман

Киев, 29 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что российские суда необходимо задерживать в ответ на действия России в Керченском проливе.

В интервью немецкому изданию Die Welt Гройсман заявил, что Россия действовала в Керченском проливе «незаконно».

«Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы», — заявил Гройсман.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в Черном море и были задержаны. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы.

Суд Симферополя арестовал 24 украинских моряков на 60 дней. Среди них командиры кораблей, а также сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. 30 ноября стало известно, что задержанных моряков переводят в московский следственный изолятор. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины провокацией, по его словам, это подтверждают документы, найденные на украинских судах.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение сроком на 30 дней. Оно коснулось десяти областей Украины.