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Играют с огнем: Захарова назвала военное положение Украины частью плана Порошенко

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Играют с огнем: Захарова назвала военное положение Украины частью плана Порошенко

Москва, 30 ноября. Киевское руководство продолжает играть с огнем, введение военного положения и провокация — это часть их плана. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Замысел Киева и президента Порошенко очевиден, он нацелен на использование военного положения для укрепления своих позиций, военное положение подразумевает запрет на свободу слова, собрания, передвижения, киевские власти могут отбирать у граждан все что угодно», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ призывает ООН ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с правами человека на Украине.

Она указала, что у Киева нет иных способов влиять на ситуацию в стране, а также добавила, что украинскому руководству «не с чем подходить к выборам [президента Украины]».

«Когда речь идет о попытке претендовать на второй срок, надо отчитываться о первом сроке, а отчитываться нечем», — резюмировала спикер ведомства.

Автор: Герман Парло
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