Сирия: МИД РФ заявил о 100 пострадавших при обстреле боеприпасами с хлором в Алеппо

Москва, 30 ноября. Во время обстрела Алеппо, при котором боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 могли использовать боеприпасы с хлором, пострадали более 100 человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что на переговорах по Сирии в Астане стороны обсудили ситуацию в САР. По словам официального представителя российского МИД, террористы всеми силами пытаются помешать процессу демилитаризации в идлибской зоне.

«Боевики «Джебхат ан-Нусры» совершили обстрел с хлором, более 100 человек получили химпоражения. В числе пострадавших есть дети», — сказала Мария Захарова.

Она добавила, что министерство иностранных дел Сирии направило письма в ОЗХО и ООН. Захарова отметила, что Россия призывает международное сообщество отреагировать на произошедшее в Алеппо.

«Мы неоднократно предупреждали о возможности химических провокаций», — отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о том, что на прошлой неделе боевики провели обстрел жилых районов Алеппо химическими снарядами. После обстрела на место инцидента прибыли российские военные химики.

1 Организация запрещена на территории РФ.