Жертва откровенного произвола: в МИД РФ отреагировали на заключение Бутиной в изолятор в США

Москва, 30 ноября. Арестованная в США россиянка Мария Бутина является заложницей Вашингтона для манипуляций в политических целях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив возмущение ужесточением условий содержания гражданки России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях Бутина в разговоре с отцом сообщила, что ее вновь перевели в одиночную камеру, где она находится 22 часа в сутки. Захарова, комментируя произошедшее, обратила внимание, что девушке оставили всего два часа в день на нахождение вне условий изоляции, при этом такое короткое время отводится Бутиной ночью, что негативно сказалось на ее здоровье.

«Выражаем возмущение ужесточением условий содержания», — отреагировала дипломат.

По словам Захаровой, российские дипломаты 27 ноября встретились с Бутиной и выразили недовольство сложившейся ситуацией руководству тюрьмы, в которой она находится.

«Расцениваем действия США как давление на Бутину. Гражданка РФ — жертва откровенного произвола. Сегодня она является заложницей США, находится в заложниках для манипуляций в политических целях», — констатировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, сама девушка отрицает свою вину. В США она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.

Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова попросила властей США проверить законность, справедливость и обоснованность примененных к арестованной россиянке. Соответствующую телеграмму Москалькова направила исполняющему обязанности директора федерального бюро тюрем Министерства юстиции США Хью Гурвицу.