Физики впервые охладили звуковую волну с помощью лазера

Вашингтон, 30 ноября. Американские физики впервые охладили звуковую волну — систему фононов, которые движутся в 2,3-сантиметровой кремниевой трубочке.

Как пишет издание Physics, чтобы охладить оптомеханический прибор до сверхнизкой температуры, физики прибегают к лазерному охлаждению. Они уточнили, что сейчас специалисты умеют охлаждать приборы только с помощью оптомеханических полостей.

Однако группе специалистов под руководством Нильса Оттерстрома удалось охладить «свободные» фононы, «живущие» в 2,3-сантиметровом кремниевом оптическом канале.

Ранее сообщалось, что британские физики разрабатывают «невозможный двигатель» для армии США. Исследование проводится в рамках гранта, выделенного Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Физики разрабатывают аналог двигателя EmDrive, созданного американским инженером-авиаконструктором Роджером Шоером в 2001 году. Тогда изобретатель заявил, что его устройство представляет из себя камеру-резонатор конической формы, к которой подключен магнетрон, излучающий микроволны.