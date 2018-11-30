Украинских моряков с задержанных у Крыма кораблей перевели в СИЗО Москвы

Москва, 30 ноября. Всех украинских моряков, которые были задержаны у Крыма, перевели в следственные изоляторы Москвы. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

«Всех моряков украинских перевели в Москву», — сказала она в беседе с ТАСС.

Лубина добавила, что в настоящее время в крымских следственных изоляторах нет ни одного украинского моряка. Омбудсмен напомнила, что для расследования произошедшего у Керченского пролива была создана большая группа из московских и крымских следователей.

24 украинских моряка были задержаны по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Арест продлится до 25 января.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив. По пути они совершали опасные маневры. Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия границы, норм международного права они не нарушали. Произошедшее Москва рассматривает как провокацию со стороны Киева.