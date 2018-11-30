Москва, 30 ноября. Почти половина участников опроса ВЦИОМ готова поддержать врио главы Приморского края Олега Кожемяко на губернаторских выборах, если бы они проводились 2 декабря. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным опроса, уровень декларируемой поддержки Кожемяко составляет 46%.

«Среди тех, кто уверен в своем участии в выборах, этот показатель повышается до 52%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом каждый десятый приморец отдал бы свой голос за Андрейченко, 6% респондентов проголосовали бы за Розу Чемерис. За Игоря Степаненко и Алексея Тимченко готовы проголосовать 5% и 2% избирателей соответственно.

Опрос ВЦИОМ состоялся 28 ноября. В нем приняли участие 800 жителей Приморского края.

Напомним, повторные выборы главы Приморья назначены на 16 декабря. Результаты прошедших двух туров губернаторских выборов были аннулированы из-за многочисленных нарушений. На пост главы Приморского края претендуют пять кандидатов: Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженец Олег Кожемяко, Игорь Степаненко от «Патриотов России», Алексей Тимченко от «Партии Роста» и Роза Чемерис от «За женщин России».