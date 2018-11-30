ВСУ провели учения в Азовском море, опубликовано видео

Киев, 30 ноября. Вооруженные силы Украины провели учения в Азовском море. В маневрах были задействованы авиация и расчеты ПЗРК, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины.

Видео учений опубликовано на странице ООС в Facebook.

«Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья», — говорится в комментарии пресс-центра ООС.

Отмечается, что расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок справились с задачей по уничтожению целей условного неприятеля.

Напомним, в воскресенье ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе — три корабля украинских Военно-морских сил опасно маневрировали вблизи берегов Крыма и были задержаны российскими пограничниками.

На кораблях был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ.