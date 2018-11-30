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Назван самый опасный для здоровья напиток

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Назван самый опасный для здоровья напиток

ЮАР, 30 ноября. Ученые из Стелленбосского университета в ЮАР выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков может провоцировать инфаркты и инсульты.

Специалисты проводили эксперимент, в результате которого выяснили, что даже употребление нескольких банок газировки в неделю на протяжении длительного времени могут оказать на организм негативное влияние.

По словам ученых, основная проблема заключается в искусственных подсластителях, которые наносят организму большой урон. Такие подсластители производители газированной воды добавляют в «диетические» версии напитков.

В обычной газировке, по словам ученых, используется очень много сахара. Ученые подчеркнули, что в рационе современного человека наблюдается избыток сахара, поэтому употребление сладкой газировки может привести к потенциально смертельным проблемам со здоровьем, сообщает Planet Today.

Автор: Денис Коробейников
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