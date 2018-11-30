Украина запретила въезд гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

Киев, 30 ноября. Въезд на территорию Украины запрещен мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, являющимся гражданами России, такое решение приняли в Госпогранслужбе украинского государства, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

По его словам, на пунктах пропуска вводят усиленные меры контроля. В частности, указал Цигикал, ограничен въезд иностранных граждан, в первую очередь россиян.

«Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщал ранее источник Федерального агентства новостей в пограничной службе РФ, накануне иностранных граждан перестали пропускать в Крым через украинские КПП. При этом границы Украины с другими регионами РФ остались открытыми. Работа КПП в Крыму со стороны России никак не менялась.

Решение об усилении контроля на российско-украинской границе со стороны Киева, как и введение на Украине военного положения на 30 дней, вызвано инцидентом в Керченском проливе, который произошел в минувшее воскресенье.

Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.