Порошенко пообещал многотысячную «благодарность» морякам ВМСУ за события в Азове

Киев, 30 ноября. Украинские моряки, арестованные в России на два месяца за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, получат от Киева по 50 тысяч гривен (около 117 тысяч рублей) в качестве материальной помощи. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак по поручению украинского президента Петра Порошенко.

Об обещании президента Украины назначить морякам ВМСУ многотысячную «благодарность» за события в Азове глава оборонного ведомства сообщил в социальной сети Facebook.

«По поручению президента Украины Петра Порошенко (…) подписал приказ о предоставлении материальной помощи в размере 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива», — написал Полторак.

Кроме того, украинский министр пообещал, что арестованным морякам окажут «правовую поддержку на международном и национальном уровнях», а также поддержку моральную, которая будет выражаться в непрерывном информировании общественности о состоянии военных. Полторак добавил, что Киев направил все усилия на возвращение украинских моряков домой, пишет ForPost.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.