Пытаются попасть в струю НАТО: зачем Бельгия перехватила Су-27 над Балтийским морем

Министерство обороны Бельгии обнародовало в своем микроблоге в Twitter запись, сообщив о перехвате российского Су-27 в небе над Балтийским морем. По информации оборонного бельгийского ведомства, инцидент произошел еще 28 ноября.

Брюссель настаивает на том, что российские истребители якобы не предоставили полетный план заранее.

«F-16 для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО провели перехват группы российских Су-27, летевших без предоставления полетного плана. Наша миссия — обеспечивать вашу безопасность», — говорится в сообщении Минобороны Бельгии.

Hier, les #F16s @beairforce, actuellement déployés dans la région de la Baltique afin de préserver l’intégrité de l’espace aérien @NATO, ont intercepté des avions de combat Flanker russes sans plan de vol. Protéger votre sécurité, c'est notre mission @BelgiumDefence, pic.twitter.com/76KFAj2nY2 — Belgian Air Force???????? (@BeAirForce) November 29, 2018

Как подчеркнул военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей, Бельгия специально использует перехват Су-27 в качестве ответа на происшествие в Керченском проливе.

По его мнению, тот факт, что Бельгия, как и другие члены НАТО и Евросоюза, заняла воинствующую позицию в связи с ситуацией с украинскими судами в территориальных водах РФ в Азове, обусловил бездумные обвинения в адрес Москвы.

«Появление этой истории, конечно, связано с инцидентом в Керченском проливе, НАТО сейчас пытается продемонстрировать информационную активность и доказать, что Альянс может якобы надавить на Россию. Москва, по их мнению, «нападает» на Украину, поэтому необходимо продемонстрировать свою силу и давление. Этот эпизод произошел несколько ранее, а показали его только сейчас, чтобы сдобрить негативную информационную кампанию и войну против РФ на фоне провокации в Керченском проливе», — разъяснил военный эксперт.

Собеседник агентства напомнил о том, что это далеко не первая напряженность в небе над акваторией Балтийского моря. Страны Прибалтики ранее неоднократно приписывали «полеты» истребителям-бомбардировщикам из России.

«Инциденты с воздушным пространством над Балтийским морем происходят регулярно: самолеты-разведчики постоянно следят за перемещением российских кораблей. Очередная кампания обвинений Прибалтики против России — ничего удивительного, — отметил Борис Рожин. — Эти страны обвиняют истребители-бомбардировщики РФ в полетах над Балтийским морем, хотя посадка там запрещена. В общем, это надуманная информационная кампания. И Бельгия пытается попасть в струю [обвинений НАТО и ЕС]».

Напомним, за последнее время это уже третий подобный случай: 21 ноября недалеко от бельгийского фрегата всплыла российская подводная лодка, на следующий день Су-24 совершили облет кораблей королевства.