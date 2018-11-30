США вынашивают план ядерного конфликта с Россией — военный эксперт

Заместитель руководителя Российской академии ракетных войск и артиллерии, военный эксперт Константин Сивков выступил на учредительном заседании Лазаревского клуба, которое открылось 30 ноября в Ереване.

«Мир переживает кризис, — констатировал он. — В рамках кризиса имеет место колебательный процесс — замедление и ускорение спада мировой экономики, который ожидается в ближайшее время».

Вместе с тем, по мнению эксперта, в рамках существующего мирового порядка разрешить эти противоречия невозможно.

«Возникает проблема создания нового миропорядка. В данный момент рассматривается три модели: это в первую очередь миропорядок, основанный на балансе отношений России и Китая. Другой вариант — «мондиаль» — постепенное стирание государственных суверенитетов и постепенная передача полномочий надгосударственным структурам. И третья модель — моноцентричный мир», — считает Сивков.

Сивков отметил, что Трамп, представляющий моноцентричный мир, представляет угрозу для мондиальных сил.

«Это — гораздо большая угроза, чем Россия и Китай, — полагает он. — Это приведет к нарастанию конфликтности как внутри США, так и во всем мире».

При этом направленность тех или иных политических процессов в мире, подчеркнул эксперт, определяют национальные и наднациональные элиты. Сивков заявил, что баланс, удерживающий мир от хаоса, обеспечивает ядерное оружие, — паритет ядерных потенциалов РФ и США. При этом, по словам военного эксперта, приоритеты американской геополитики за последнее время изменились.

«Сейчас приоритет перенесся на восточноевропейское и ближневосточное направления, чтобы удушить китайскую экономику, лишив ее доступа к ресурсам, и создать таким образом предпосылки для активности Китая на российском направлении, в том числе военной активности. То есть столкнуть Россию и Китай», — объяснил эксперт.

Затронув тему гибридных войн Константин Сивков отметил, что на сегодняшний день Россия окружена «сетью нестабильности».

«Российско-армянские отношения на фоне этого имеют решающее значение, — уверен он. В последнее время в американском военно-аналитическом сообществе обсуждается возможность военного столкновения с великими державами — Россией и Китаем — но не на территории РФ и Китая, а на территории третьих стран. Согласно выводам американцев, в конфликте низкой интенсивности, не переходящем в ядерный, возможна победа над локальными силами РФ, что приведет к росту нестабильности уже на ее территории. Более того, американцы считают, что на территории третьих стран возможно применение ядерного оружия, не переходящее в ядерный конфликт между Россией и США. До такого состояния могут быть доведены Восточная Европа, Ближний Восток и другие регионы».

Двухдневное заседание новообразованного Лазаревского клуба, на которое приглашено руководство Армении и Арцаха, продолжится 1 декабря 2018 года.