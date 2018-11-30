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Экономика

Кабмин одобрил снижение налога на добычу редких металлов в России

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Кабмин одобрил снижение налога на добычу редких металлов в России

Москва, 30 ноября. Налог на добычу редких металлов в России может снизиться с 8% до 4,8%. Соответствующий законопроект одобрило российское правительство.

Согласно документу, речь идет о налоге, применяемом при добыче руд редких металлов, которые образуют собственные месторождения, а также металлов, которые являются попутными и добываются на месторождениях других редких металлов.

Также в законопроекте прописаны меры, которые должны стимулировать добычу редких металлов, имеющих стратегическое значение. Как уточнили в пресс-службе российского правительства, законопроекты получили одобрение Кабмина и в ближайшее время будут внесен на рассмотрение Госдумы.

Автор: Василий Котов
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