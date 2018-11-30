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«Оборона и безопасность»: в Ереване открылось заседание Лазаревского клуба 

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«Оборона и безопасность»: в Ереване открылось заседание Лазаревского клуба 

Ереван, 30 ноября. Двухдневное учредительное заседание Лазаревского клуба, проходящее под названием «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность», начало свою работу утром 30 ноября в столице Армении. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие открыл директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Он подчеркнул, что участники встречи ни в коем случае не намерены оказывать влияние на досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Армении 9 декабря.

«Мы максимально постарались уйти от рассуждений о внутренних проблемах Армении и России. В заголовок мероприятия мы вынесли то, что является вневременной ценностью, — вопросы жизни наших народов и соблюдение наших национальных интересов.

Нас уговаривали перенести заседание — вдруг накануне выборов кто-то что-то не то скажет», — рассказал Затулин, отметив, что к дискуссии приглашено руководство Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. ФАН).

«Оборона и безопасность»: в Ереване открылось заседание Лазаревского клуба 

Напомним, Лазаревский клуб получил свое название в честь армянской семьи православных меценатов, основателей Лазаревского института иностранных языков — площадки для обмена мнениями между обществами Армении и РФ.

Автор: Наталья Макеева
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