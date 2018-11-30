В ФСБ рассказали о работе КПП в Крыму после ввода военного положения на Украине

Симферополь, 30 ноября. Пограничные пункты пропуска на границе России и Украины в Крыму работают в штатном режиме на фоне введения Киевом военного положения в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по республике, добавив, что работа КПП со стороны России никак не менялась.

Как сообщал ранее источник Федерального агентства новостей в пограничной службе РФ, накануне иностранных граждан перестали пропускать в Крым через украинские КПП. При этом границы Украины с другими регионами РФ остались открытыми.

«Все три пункта пропуска работают в штатном режиме, как на выезд, так и на въезд. Все спокойно», — передает сообщение ТАСС.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу в четверг, 29 ноября, после публикации в правительственной газете «Урядовый курьер», напоминает «Известия». Президент Украины Петр Порошенко объявил о мобилизации в условиях военного положения, пообещав при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится.

Решение о введении режима в стране было принято после того, как в минувшее воскресенье суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.