Киев, 30 ноября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией «прекратит свое существование». По его словам, это произойдет в первой половине 2019 года.

О разрыве соглашения Киев сообщал ранее.

«Мы дали России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена», — сказал Климкин в эфире ток-шоу «Право на власть».

Министр иностранных дел Украины также заявил, что Киев уже аннулировал 48 двусторонних соглашений с Россией. В ближайшее время будет «следующая порция» — еще около 40 договоров, которые украинские власти намерены разорвать. Климкин добавил, что Киев «коренным образом» пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу Украины в отношениях с Россией, так как «то, что существовало до войны, по определению не имеет смысла».

Украинские власти стали придерживаться антироссийской риторики с 2014 года — это произошло после госпереворота в Киеве. Новое украинское руководство решило разорвать все политические, экономические и культурные связи с РФ. Более того, Киев неоднократно заявляет о некой «российской агрессии». В Москве подчеркивали, что Россия придерживается политики невмешательства в дела соседнего государства, а также не имеет никаких военных планов в отношении Украины.