Президиум Мосгорсуда отказал в рассмотрении жалоб Кокорина и Мамаева на арест

Москва, 30 ноября. Мосгорсуд отказал в рассмотрении кассационных жалоб на арест адвокатам Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева», — рассказала Солопова ТАСС.

Отметим, ранее стало известно, что Мамаев и Кокорин могут встретить Новый год в СИЗО. Главное управление министерства внутренних дел по столице может ходатайствовать о продлении ареста до 8 февраля. Вероятно, обвинения попросит Тверской суд продлить футболистам арест 3 декабря, об этом сообщали «Известия».

Напомним, Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе, а также на автомобильной стоянке. Инциденты произошли 8 октября в Москве. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении игроков по статьям «Хулиганство» и «Побои».