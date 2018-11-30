Париж, 30 ноября. Курс Франции во внутренней политике останется неизменным, несмотря на протесты, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Выступая в четверг вечером перед французской общиной в Буэнос-Айресе, он подчеркнул, что видит недовольство и нетерпение граждан, которые хотят жить лучше. Макрон пообещал, что в ближайшие недели примет дополнительные решения в социально-экономической сфере.

«Однако они никоим образом не будут представлять из себя шага назад. Напротив, они будут отличаться еще большей интенсивностью, на что нас подвигает возникшее в стране движение», — пояснил французский президент.

Макрон добавил, что намерен «решительно продвигаться выбранным курсом, не поддаваясь на демагогию и не отказываясь от амбициозных целей». Акции протестов против повышения цен и налогов он назвал испытанием для всех сил страны, народа и правительства.

Массовые акции протеста проходят во Франции с 17 ноября. Высказывать недовольство из-за роста цен на бензин и повышения налогов на топливо начали автомобилисты. На улицы они выходили в желтых жилетах — обязательном светоотражающем аксессуаре французских водителей.

Постепенно, как писала газета «Известия», протесты переросли в общее недовольство политикой Макрона. Происходящее уже окрестили революцией желтых жилетов. Новые протестные акции планируются во Франции в субботу.