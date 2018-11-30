Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии обсудит ситуацию в Сирии

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине обсудит работу в рамках ОПЕК+ и урегулирование конфликта в Сирии. Об этом сообщил в пятницу источник в одной из делегаций.

«Конечно, на встрече планируется обсудить ОПЕК+​​​», — заявил собеседник РИА Новости.

При этом он добавил, что также в ходе встречи речь пойдет о сирийском урегулировании.

Ранее российский лидер во время пленарного заседания форума «ВТБ Капитал. Россия зовет» заявил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были выполнены в полном объеме, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что работа России и Саудовской Аравии в ОПЕК+ помогла нормализации рынка углеводородов.