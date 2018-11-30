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Сирия: РФ за сутки зафиксировала два нарушения в провинциях Латакия и Хама

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала два нарушения в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 30 ноября. Российские наблюдатели за истекшие сутки зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — шесть. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

По имеющимся данным, за прошлые сутки было зафиксировано два случая стрельбы в провинциях Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 2, Идлиб — 2, Хама — 1, Латакия — 1», — следует из документа.

Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Хомс, мирным жителям было выдано 450 продовольственных наборов.

Автор: Андрей Крылов
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