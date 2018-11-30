Курс доллара к рублю растет на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 30 ноября. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне. Незначительно прибавила в цене и европейская валюта, курс доллара 30 ноября составляет 66,3 рубля, евро — 75,56 рубля.

Ранее заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что процесс дедолларизации российской экономики на фоне западных санкций приобрел беспрецедентную скорость развития, рубль же, по его словам, «крепок как никогда», напоминает «Свободная Пресса».

Отметим также, что президент России Владимир Путин, участвуя в форуме «Россия зовет!», заявил, что «у России нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас».