Защитник «Химок» назвал сильные стороны «Панатинаикоса» перед игрой в Евролиге

Москва, 30 ноября. Подмосковные «Химки» постараются продлить победную серию в клубном турнире — Евролиге — при домашних трибунах с греческим «Панатинаикосом». Впрочем, баскетболисты могут столкнуться с трудностями из-за отсутствия лидера команды Алексея Шведа, который ранее получил травму плеча.

Греки прибыли в Московскую область в боевом составе, подопечные Хавьера Паскуаля планируют реабилитироваться за поражение от «Басконии» в девятом туре регулярного чемпионата.

Как отметил защитник Егор Вяльцев, «Химкам» предстоит интересная игра с «Панатинаикосом». По словам баскетболиста, главным образом в составе соперника можно выделить Ника Калатеса, который является лучшим ассистентом Евролиги в этом сезоне, пишут «Известия».

Кроме того, Вяльцев обратил внимание на Кита Лэнгфорда, которого необходимо во что бы то ни стало остановить.

«На выезде они играют не так агрессивно, чем при своей многотысячной поддержке. Мы должны воспользоваться этим и выиграть домашнюю игру», — заявил он.

При этом защитник подмосковного клуба подчеркнул, что «Химкам» пора шаг за шагом подниматься по турнирной таблице.

Матч «Химки» — «Пао» пройдет 30 ноября на арене «Мытищи» и начнется в 20.00.