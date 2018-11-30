В Германии проверяют криминальный след в поломке самолета Меркель — СМИ

Берлин, 30 сентября. Власти Германии не исключают криминальный след в поломке самолета канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкие СМИ.

Так, инцидент с самолетом расценивается как «криминальный». Однако расследование происшествия будет идти «по всем направлениям», сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как ранее сообщали «Известия», самолет канцлера Германии Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку по пути на саммит G20. Он приземлился в Кельне из-за технической неисправности. Канцлер подчеркнула, что на борту самолета «находился великолепный экипаж», который действовал профессионально.