«Правильный пацан для НАТО»: в Совфеде оценили заявление Тбилиси о нежелании вести диалог с РФ

Вновь избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «нежелании сотрудничать с Россией». По ее мнению, сегодня «еще не пришло подходящее время» для возобновления сотрудничества между Грузией и РФ.

По словам Зурабишвили, то, как Москва на сегодняшний момент «ведет себя по отношению к Украине», не позволяет Тбилиси перейти к налаживанию партнерского диалога с российской стороной. Кроме того, Зурабишвили, которая победила во втором туре президентских выборов в Грузии, добавила, что ее страна занимает четкую позицию, ориентированную на Европу и Запад.

Иными словами — только если Соединенные Штаты Америки и Евросоюз сменят политику по отношению к России и примутся восстанавливать отношения, Тбилиси присоединится.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что ничего удивительного и неожиданного в заявлении вновь избранного грузинского президента нет.

Сенатор отметил, что «осторожный тон высказывания дает надежду если не на улучшение, то, по крайней мере, на неухудшение отношений Тбилиси с Москвой».

«Абсолютно дипломатичное заявление, потому что никакого другого от новоизбранного президента Грузии никто и не ожидал. Было понятно — и по предвыборной риторике Зурабишвили, и по ее биографии, — что она не будет делать какие-то быстрые решительные шаги во взаимоотношениях с Россией, — объяснил Морозов. Текст очень осторожный, аккуратный, и в этом смысле даже немного обнадеживающий. Было бы хуже, если она говорила про Россию с какой-то воинственной риторикой, осуждающей и нагнетающей напряженность».

Собеседник ФАН призвал подождать и делать все возможное, чтобы доверительные отношения России и Грузии были восстановлены.

«Это дает надежду на то, что хуже отношения не станут в ближайшее время и можно в перспективе надеяться, что они способны улучшиться. Надо подождать и делать все для того, чтобы аккуратно и последовательно пытаться улучшить диалог с нашим давним ближайшим соседом», — добавил он.

По мнению сенатора, Саломе Зурабашвили заявила о «нежелании вести диалог с РФ», поскольку ее западные союзники другой позиции от нее и не ждали.

Грузия стремится вступить в НАТО, поэтому вопрос отношений России и Украины — это своеобразный маркер того, будут ли принимать тебя США и европейское сообщество, или нет.