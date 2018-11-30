Это будет предупреждением: в Госдуме оценили видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки под Дамаском

В Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, вероятно, момент перехвата в небе вражеской ракеты. При этом на кадрах видео отчетливо слышны разрывы, а в небе можно заметить вспышки.

#SAA AA gun fire in the sky. Reports about explosions over Quneitra CS also pic.twitter.com/HNJGIcYCV7 — Drexl Spivey (@RisboLensky) November 29, 2018

Ранее поступала информация о том, что южнее Дамаска сирийские комплексы ПВО сбили израильский военный самолет, а также четыре ракеты. В свою очередь военные Израиля позднее опровергли эти утверждение.

Охладит горячие головы

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН видео отражения ракетной атаки под Дамаском.

«Безусловно, на мой взгляд, есть необходимость более точно сверить, выяснить, что в действительности произошло, но можно точно сказать, что поставленное Россией высокоточное оружие (С-300) сыграло свою роль. Система противовоздушной обороны в Сирии сегодня достаточно выстроена. Сирия — суверенное государство, и поставленные нами С-300 охладят горячие головы тех, кто вынашивает агрессивные планы в отношении официального Дамаска. С-300 сегодня, очевидно, является явным барьером для израильской армии. Еще раз: информация требует проверки, но я убежден, что данные о нападении Израиля имеют под собой основу», — пояснил Юрий Швыткин.

По словам политика, С-300 сработала эффективно. «Это будет предупреждением для израильских военных. Тель-Авиву не нужно нападать на суверенное государство под любым предлогом», — добавил Швыткин.

Израильские представители ранее признавались, что в течение последних двух лет 200 раз проводили бомбардировки иранских объектов на территории Сирийской Арабской Республики (САР), и заявили о решимости продолжать операции, несмотря на усиление противовоздушной обороны Сирии современными российскими ЗРК С-300. Их поставка стала ответной реакцией на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

https://twitter.com/RisboLensky/status/1068240370776055809 https://twitter.com/RisboLensky/status/1068244796786073600