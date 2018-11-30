Более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в Индонезии

Москва, 30 ноября. По меньшей мере 113 заключенных совершили побег из тюрьмы в провинции Ачех на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на представителя министерства юстиции и прав человека.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 29 ноября. Заключенные смогли выломать решетки на окнах. Полиции на данный момент удалось задержать только четверых заключенных. Правоохранительные органы продолжают искать остальных осужденных. Как уточнили СМИ, побег был спровоцирован бунтом в тюрьме.

Ранее трое заключенных сбежали из абхазской тюрьмы через открытые двери. Побег произошел из следственного изолятора в Гулрыпшском районе республики Абхазия. Как сообщили в МВД республики, трое заключенных через незапертые двери вошли в административное здание тюрьмы, поднялись на второй этаж, выломали решетку и спустились во внешний двор, а затем вышли на улицу через КПП, на котором не было охраны.