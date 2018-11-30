Донецк, 30 ноября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 18 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики свыше 300 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 18 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 314 единиц».

По его словам, украинские силовики открыли огонь по Горловке и ее поселкам, среди которых шахты имени Гагарина, Гольмовский, Доломитное, Зайцево и село Михайловка, по городу Ясиноватая и прилегающим к нему населенным пунктам – Васильевка, Каштановое и Крутая Балка. Помимо это, сообщил Якубов, ВСУ обстреляли село Спартак, поселки Старомихайловка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка. Также под огнем ВСУ оказалось село Ленинское на юге ДНР.

Якубов добавил, что при обстрелах украинские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметра, вооружения БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Украинская сторона, не раз отмечали в республиках Донбасса, на регулярной основе нарушает заключенные минские соглашения, обстреливая населенные пункты в ДНР и ЛНР, а также совершая попытки прорвать линию обороны. Только за минувшие сутки украинские силовики выпустили 70 снарядов по ЛНР.