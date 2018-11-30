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Минпросвещения создаст психологический портрет российского школьника

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Минпросвещения создаст психологический портрет российского школьника

Москва, 30 ноября. Минпросвещения РФ совместно с Российской академией образования создаст психологический портрет современного российского школьника, чтобы определить, как формировать в будущем систему образования. Об этом сообщила в пятницу замглавы ведомства Татьяна Синюгина.

Она отметила, что подобного рода исследования уже давно не проводились. Синюгина уточнила, что разработка психологического портрета будет проводиться в рамках национального проекта.

«Это будет работа с Российской академией образования, с институтами по лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского подросткового возраста и с психологическим портретом нашего обучающегося, и, конечно, с портретом наших детей с ограниченными возможностями здоровья», — добавила представитель Минпросвещения.

Синюгина подчеркнула, что педагогическая наука должна строиться на современных научных исследованиях, а комплекс таких исследований позволит сделать российскую систему образования максимально эффективной.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала новую модель апробации учителей, основанную на использовании Единых федеральных оценочных материалов.

Автор: Василий Котов
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